В Беларуси на еду уходит более 40% от суммы расходов

Среднее домашнее хозяйство в Беларуси тратит на еду 41% расходов, еще 33% уходя на покупку непродовольственных товаров, 23,5% - на оплату услуг.

Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет РБ на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Во II квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1610,2 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1686 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах – 1364,9 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на составили 1534 рубля в месяц, из которых 1126,4 рубля (73,4%) приходится на потребительские расходы.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).