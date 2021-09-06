Последнее обновление: 06.09.2021 07:06

В мире число заражений коронавирусом превысило 221,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 221555524 (+414903 за сутки) по данным Worldometer на 6:35 6 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4581930 (+6150) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18917113 (-12008) человек, из них 105579 (-56) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 198056481 (+420761) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 40805259 (+35586) случаями заражения, Индия – 33027136 (+39521), Бразилия – 20890779 (+12915), Россия – 7012599 (+18645) и Великобритания – 6978126 (+37011). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 39521, Великобритания – 37011, США – 35586, Иран – 25870, Малайзия – 20396. Беларусь (1963) – на 34 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 666219, Бразилия – 583628, Индия – 440785, Мексика – 262868 и Перу – 198488. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 793, Мексика – 647, Иран – 610, Индонезия – 392, США – 367. Беларусь – на 54 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 490926 случаев заражения коронавирусом и 3837 смертей.

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