В мире число заражений коронавирусом превысило 221,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 221140621 (+489219 за сутки) по данным Worldometer на 10:11 5 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4575780 (+8287) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18929121 (+3856) человек, из них 105635 (-283) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 197635720 (+477079) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 40765356 (+58682) случаями заражения, Индия – 32987615 (+42924), Бразилия – 20877864 (+21804), Россия – 6993954 (+18780) и Великобритания – 6941611 (+37578). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 58682, Индия – 42924, Великобритания – 37578, Бразилия – 21804, Филиппины – 20741. Беларусь (1946) – на 40 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 665858, Бразилия – 583362, Индия – 440567, Мексика – 262221 и Перу – 198447. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 796, Мексика – 725, Бразилия – 609, США – 576, Индонезия – 539. Беларусь – на 52 (+12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 488963 случая заражения коронавирусом и 3826 смертей.