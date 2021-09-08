В мире число заражений коронавирусом превысило 223,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 223431762 (+649618 за сутки) по данным Worldometer на 6:57 9 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4610284 (+11141) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18877952 (-25830) человека, из них 103982 (-619) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 199943526 (+664307) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 41397587 (+157759) случаями заражения, Индия – 33138856 (+43406), Бразилия – 20928008 (+14430), Великобритания – 7094592 (+38975) и Россия – 7065904 (+18024). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 157759, Индия – 43406, Великобритания – 38975, Иран – 26854, Турция – 23914. Беларусь (1760) – на 50 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 671183, Бразилия – 584458, Индия – 441782, Мексика – 264541 и Перу – 198595. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1700, Мексика – 1071, Россия – 797, Индонезия – 626, Иран – 538. Беларусь – на 58 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 495578 случаев заражения коронавирусом и 3871 смерть.