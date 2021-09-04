В мире число заражений коронавирусом превысило 220,65 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 220651402 (+719181 за сутки) по данным Worldometer на 8:36 4 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4567493 (+11096) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18925268 (+112130) человек, из них 105918 (+1181) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 197158641 (+595955) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 40521081 (+182745) случаями заражения, Индия – 32902345 (+45482), Бразилия – 20830712 (+26497), Россия – 6956318 (+18985) и Великобритания – 6862893 (+38151). Беларусь – на 54 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 182745, Индия – 45482, Великобритания – 38151, Иран – 30279, Бразилия – 26497. Беларусь (1836) – на 48 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 663423, Бразилия – 582004, Индия – 439916, Мексика – 260503 и Перу – 198364. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1713, Мексика – 1177, Россия – 798, Бразилия – 776, Индонезия – 680. Беларусь – на 64 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 485067 случаев заражения коронавирусом и 3803 смерти.