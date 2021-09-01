В мире число заражений коронавирусом превысило 218,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 218551423 (+631619 за сутки) по данным Worldometer на 6:58 1 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4533942 (+9944) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18631994 (+32165) человека, из них 106262 (-7435) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 195385487 (+589510) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 40114099 (+156002) случаями заражения, Индия – 32810892 (+43072), Бразилия – 20777867 (+25586), Россия – 6918965 (+17813) и Великобритания – 6789581 (+32181). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 156002, Индия – 43072, Великобритания – 32181, Иран – 31319, Бразилия – 25586. Беларусь (1168) – на 60 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 657910, Бразилия – 580525, Индия – 439054, Мексика – 258491 и Перу – 198263. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1232, Бразилия – 882, Россия – 795, Иран – 643, Индонезия – 532. Беларусь – на 59 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 481532 случая заражения коронавирусом и 3780 смертей.