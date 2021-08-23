Последнее обновление: 23.08.2021 16:27

Польша арестовала 485 тыс. пачек контрабандных сигарет из Беларуси

Подляский отдел Национальной налоговой администрации Польши сообщает, что

На погранпереходе Брузги-Кузница польские пограничники и таможенники арестовали очередную партию контрабандных белорусских сигарет на сумму около 1,87 млн. евро.

Изъяты 485 тысяч пачек сигарет разных марок оценочной рыночной стоимостью около 7,3 млн. злотых ($1,87 млн.). В случае реализации партии потери бюджета Польши составили бы 12 млн. злотых (свыше $3 млн.), говорится на сайте Налоговой администрации Польши.

Сигареты были обнаружены в грузовике, перевозившем по документам пластиковые окна.

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