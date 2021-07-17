Литва перехватила очередную сигаретную контрабанду Беларуси почти на 2 млн евро

Таможня Литвы в минувший понедельник задержала на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет на сумму около 2 млн евро.

Как сообщила Криминальная служба таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике Scania, за рулем которого находился гражданин Беларуси.

Водитель декларировал, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонн древесины. При простукивании груза у должностных лиц вызвал подозрение глухой звук, характерный для заполненных полостей. При детальной проверке обнаружились тайники, полные сигарет Minsk Capital MS, передает Delfi.

По предварительным данным (проверка тайников и подсчет сигарет еще не закончены), в целом в грузовике могли провозить около 560 тыс. пачек сигарет, стоимость которых с обязательными к уплате налогами составляла бы 1,94 млн евро. Водителя грузовика задержали на двое суток, позднее его отпустили, были назначены меры пресечения – изъятие документов, подписка о невыезде и денежный залог.