В мире число заражений коронавирусом превысило 209,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 209410439 (+696205 за сутки) по данным Worldometer на 10:15 18 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4395161 (+11212) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17322996 (+96798) человек, из них 107805 (+558) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 187692282 (+588195) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37896582 (+137307) случаями заражения, Индия – 32285101 (+35201), Бразилия – 20417204 (+38218), Россия – 6642559 (+20958) и Франция – 6504978 (+28114). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 137307, Иран – 50228, Бразилия – 38218, Индия – 35201, Франция – 28114. Беларусь (597) – на 74 (-21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 640093, Бразилия – 570718, Индия – 432552, Мексика – 248652 и Перу – 197487. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1180, Бразилия – 1137, США – 873, Россия – 805, Иран – 625. Беларусь – на 58 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 462794 случая заражения коронавирусом и 3625 смертей.