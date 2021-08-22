В мире число заражений коронавирусом превысило 212,17 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 212173470 (+591115 за сутки) по данным Worldometer на 11:10 22 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4437035 (+8805) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17931084 (+108361) человека, из них 111742 (+2396) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 189805351 (+473949) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 38519294 (+90782) случаями заражения, Индия – 32423549 (+31043), Бразилия – 20556487 (+28388), Россия – 6726523 (+21000) и Франция – 6602311 (+22636). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 90782, Великобритания – 32058, Индия – 31043, Бразилия – 28388, Япония – 25877. Беларусь (1467) – на 44 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 644840, Бразилия – 574243, Индия – 434399, Мексика – 252080 и Перу – 197818. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1361, Россия – 797, Мексика – 761, Бразилия – 585, Иран – 544. Беларусь – на 55 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 468415 случаев заражения коронавирусом и 3670 смертей.