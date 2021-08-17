В мире число заражений коронавирусом превысило 208,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 208714234 (+694534 за сутки) по данным Worldometer на 09:49 17 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4383949 (+8921) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17226198 (+70256) человек, из них 107247 (+534) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 187104087 (+615357) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37736986 (+103697) случаями заражения, Индия – 32249900 (+24725), Бразилия – 20378986 (+14887), Россия – 6621601 (+20765) и Франция – 6476864 (+5829). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 103697, Иран – 41194, Великобритания – 28438, Индия – 24725, Таиланд – 21157. Беларусь (894) – на 53 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 638798, Бразилия – 569581, Индия – 432112, Мексика – 248380 и Перу – 197487. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1245, Россия – 806, Иран – 655, Индия – 438, Вьетнам – 367. Беларусь – на 63 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 462197 случаев заражения коронавирусом и 3613 смертей.