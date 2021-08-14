В мире число заражений коронавирусом превысило 207,04 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 207044673 (+783992 за сутки) по данным Worldometer на 11:41 14 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4359707 (+11382) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17035572 (+231590) человека, из них 103507 (+700) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 185649394 (+541020) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37364700 (+155297) случаями заражения, Индия – 32155827 (+38775), Бразилия – 20319000 (+33933), Россия – 6557068 (+22277) и Франция – 6425436 (+26453). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 155297, Иран – 39119, Индия – 38775, Бразилия – 33933, Великобритания – 32700. Беларусь (1425) – на 51 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 637161, Бразилия – 567914, Индия – 430762, Мексика – 246811 и Перу – 197279. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1432, Бразилия – 926, Россия – 815, США – 769, Мексика – 608. Беларусь – на 63 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 458847 случаев заражения коронавирусом и 3582 смерти.