В мире число заражений коронавирусом превысило 203,45 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 203456777 (+455098 за сутки) по данным Worldometer на 9:35 9 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4307488 (+7568) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16375542 (+41008) человека, из них 98403 (-149) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 182773747 (+406522) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36543338 (+24390) случаями заражения, Индия – 31969588 (+36035), Бразилия – 20165672 (+13893), Россия – 6447750 (+22866) и Франция – 6305158 (+20450). Беларусь – на 53 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Иран – 39619, Индия – 36035, Великобритания – 27429, Индонезия – 26415, США – 24390. Беларусь (979) – на 49 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 633116, Бразилия – 563470, Индия – 428339, Мексика – 244248 и Перу – 196950. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1498, Россия – 787, Иран – 542, Мексика – 515, Индия – 447. Беларусь – на 59 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 453932 случая заражения коронавирусом и 3532 смерти.