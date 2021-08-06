В мире число заражений коронавирусом превысило 201,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 201722376 (+657984 за сутки) по данным Worldometer на 10:13 6 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4280663 (+9292) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15964144 (+225636) человека, из них 94743 (+591) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 181477569 (+423056) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36301744 (+120945) случаями заражения, Индия – 31855783 (+45001), Бразилия – 20066587 (+40054), Россия – 6379904 (+23120) и Франция – 6233876 (+26460). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 120945, Индия – 45001, Бразилия – 40054, Иран – 38674, Индонезия – 35764. Беларусь (1143) – на 56 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 631879, Бразилия – 560801, Индия – 426785, Мексика – 242547 и Перу – 196760. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1739, Бразилия – 1086, Россия – 794, Мексика – 611, США – 559. Беларусь – на 68 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 450445 случаев заражения коронавирусом и 3503 смерти.