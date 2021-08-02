В мире число заражений коронавирусом превысило 199,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 199611794 (+588956 за сутки) по данным Worldometer на 7:14 3 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4249322 (+8948) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15260750 (+110169) человек, из них 91585 (+1097) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 180101722 (+469839) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35895980 (+56369) случаями заражения, Индия – 31725399 (+30031), Бразилия – 19953501 (+15143), Россия – 6312185 (+23508) и Франция – 6151803 (+5184). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 56369, Иран – 37189, Индия – 30031, Россия – 23508, Турция – 22898. Беларусь (756) – на 59 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 629862, Бразилия – 557359, Индия – 425228, Мексика – 241034 и Перу – 196518. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1568, Россия – 785, Бразилия – 473, Индия – 420, Иран – 411. Беларусь – на 65 (-13) месте.

В Беларуси официально подтверждены 447754 случая заражения коронавирусом и 3472 смерти.