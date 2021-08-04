В мире число заражений коронавирусом превысило 200,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 200319073 (+707279 за сутки) по данным Worldometer на 11:15 4 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4259824 (+10502) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15483760 (+223010) человек, из них 92867 (+1282) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 180575489 (+473767) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36049015 (+104758) случаями заражения, Индия – 31767965 (+42566), Бразилия – 19986073 (+32572), Россия – 6334195 (+22010) и Франция – 6178632 (+26829). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 104758, Индия – 42566, Иран – 39019, Индонезия – 33900, Бразилия – 32572. Беларусь (581) – на 74 (-15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 630497, Бразилия – 558597, Индия – 425789, Мексика – 241585 и Перу – 196598. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1598, Бразилия – 1238, Россия – 788, Индия – 561, Южная Африка – 555. Беларусь – на 59 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 448335 случаев заражения коронавирусом и 3483 смерти.