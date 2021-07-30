В мире число заражений коронавирусом превысило 197,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 197390740 (+673302 за сутки) по данным Worldometer на 10:23 30 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4214977 (+11201) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14635196 (+249868) человек, из них 87122 (+383) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 178540567 (+412233) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35584272 (+92485) случаями заражения, Индия – 31571295 (+44673), Бразилия – 19839369 (+41853), Россия – 6218502 (+23270) и Франция – 6079239 (+25190). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 92485, Индия – 44673, Индонезия – 43479, Бразилия – 41853, Иран – 34433. Беларусь (1033) – на 56 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 628492, Бразилия – 554626, Индия – 423244, Мексика – 239616 и Перу – 196214. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1893, Бразилия – 1354, Россия – 799, Индия – 549, Мексика – 537. Беларусь – на 63 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 443864 случая заражения коронавирусом и 3434 смерти.