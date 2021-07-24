В мире число заражений коронавирусом превысило 194,07 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 194070340 (+641157 за сутки) по данным Worldometer на 8:43 24 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4160337 (+8608) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13752288 (+215994) человек, из них 82539 (+161) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 176157715 (+416555) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35283075 (+67485) случаями заражения, Индия – 31331202 (+39498), Бразилия – 19632443 (+45460), Россия – 6078522 (+23811) и Франция – 5953071 (+19561). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 67485, Индонезия – 49071, Бразилия – 45460, Индия – 39498, Великобритания – 36389. Беларусь (1103) – на 52 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 626658, Бразилия – 548420, Индия – 420043, Мексика – 237626 и Перу – 195696. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1566, Бразилия – 1286, Россия – 795, Индия – 541, Южная Африка – 450. Беларусь – на 53 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 438767 случая заражения коронавирусом и 3376 смертей.