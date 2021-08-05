В мире число заражений коронавирусом превысило 201,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 201064392 (+745319 за сутки) по данным Worldometer на 12:03 5 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4271371 (+11547) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15738508 (+254748) человек, из них 94152 (+1285) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 181054513 (+479024) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36176471 (+112279) случаями заражения, Индия – 31810782 (+42817), Бразилия – 20026533 (+40460), Россия – 6356784 (+22589) и Франция – 6207416 (+28784). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 112279, Индия – 42817, Бразилия – 40460, Иран – 39357, Индонезия – 35867. Беларусь (965) – на 62 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 631299, Бразилия – 559715, Индия – 426321, Мексика – 241936 и Перу – 196673. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1747, Бразилия – 1118, Россия – 790, США – 656, Индия – 532. Беларусь – на 60 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 449302 случая заражения коронавирусом и 3494 смерти.