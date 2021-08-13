В мире число заражений коронавирусом превысило 206,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 206260681 (+717832 за сутки) по данным Worldometer на 9:58 13 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4348325 (+10745) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16803982 (+144062) человека, из них 102807 (+778) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 185108374 (+563025) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37203649 (+143537) случаями заражения, Индия – 32117052 (+40078), Бразилия – 20285067 (+35891), Россия – 6534791 (+21932) и Франция – 6398983 (+28554). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 143537, Индия – 40078, Иран – 39049, Бразилия – 35891, Великобритания – 33074. Беларусь (1175) – на 54 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 636298, Бразилия – 566988, Индия – 430285, Мексика – 246203 и Перу – 197209. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1466, Бразилия – 975, Россия – 808, Мексика – 727, США – 660. Беларусь – на 63 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 457422 случая заражения коронавирусом и 3572 смерти.