В Беларуси вводится аттестация медицинских и фармацевтических работников

В Беларуси вводится система профессиональной аттестации медицинских и фармацевтических работников, следует из постановления Минздрава РБ №70 от 28 мая 2021 года.

«В Республике Беларусь лицензирование каждого медицинского работника не предусмотрено, в связи с этим, принято решение совершенствования системы присвоения и последующего действия квалификационных категорий медицинских, фармацевтических работников», - говорится в комментарии Минздрава РБ.

Прохождение аттестации на вторую категорию и подтверждение категории является обязательным. Аттестацию на категорию можно пройти только последовательно: вторая, первая, высшая - по каждой занимаемой должности. Срок действия квалификационной категории - пять лет.

Работникам здравоохранения, у которых на день вступления в силу данного постановления имеется действующая квалификационная категория, необходимо пройти профаттестацию на ее подтверждение по истечении четырех лет и девяти месяцев со дня вступления в силу постановления № 70.