Белорусские аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства через интернет. Это предусмотрено в новом законе «О лицензировании».

«Появился новый вид работ и услуг – розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом, т.е. возможность аптекам реализовывать лекарства через свои интернет-аптеки. Пока это касается только безрецептурных лекарств, но в дальнейшем после введения электронного здравоохранения будет рассмотрен вопрос о реализации и рецептурных препаратов», – сообщила начальник главного управления контроля медицинской деятельности и обращения лекарственных средств Минздрава Ирина Киреева.

По ее словам, в законе появилась норма, которая позволяет реализовывать лекарственные препараты при выездных медицинских осмотрах населения посредством передвижных медицинских комплексов.

Закон заработает с 1 января 2023 года.