Последнее обновление: 30.06.2021 11:34

Власти США хотят запретить продажу билетов на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта США предлагает запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые осуществляются с пересадками.

Соответствующее заявление появилось во вторник, 29 июня, на сайте министерства, передает DW.

Ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, отметили в Госдепартаменте. Общественное обсуждение этого предложения предлагается провести до 1 июля.

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