США ограничат воздушное сообщение с Беларусью

Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Беларусью сией в связи с задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, о соответствующих шагах будет объявлено уже во вторник. Ограничительные меры были разработаны Минтрансом США в сотрудничестве с Госдепартаментом.

Ранее американские власти из-за инцидента с самолетом компании Ryanair объявили о приостановке действия соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года. На фоне этого, указывает Bloomberg, ограничительные меры со стороны Минтранса будут носить "символический характер" с целью обозначить "сохраняющуюся у США озабоченность" в связи с задержанием Протасевича.