Беларусь в мае 2021 года нарастила ЗВР на $485,2 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2021 года, по предварительным данным, составили США (в эквиваленте).

В мае 2021 года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $485,2 млн. или 6,7% и на 1 июня составили$7,763 млрд.

«Рост уровня золотовалютных резервов в мае в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

При этом, на исполнение внешних и внутренних обязательств по госдолгу в иностранной валюте в мае потрачено $132 млн.