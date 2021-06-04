Еще один комментарий Нацбанка РБ по валютно-обменным операциям

Нацбанк РБ разослал еще один комментарий относительно Инструкции о проведении валютных операций, которая вступает в силу с 9 июля 2021 года.

В Инструкции определен перечень операций, которые могут проводить физические и юридические лица по счету, открытому в иностранной валюте в банке Республики Беларусь или ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (далее – банки), который позволяет в полной мере удовлетворить потребности названных лиц в отношении использования принадлежащих им денежных средств.

В целях расширения использования белорусских рублей в хозяйственном обороте за пределами Республики Беларусь в Инструкции закреплено право юридического лица – резидента проводить расчеты наличными белорусскими рублями за границей с юридическим лицом – нерезидентом в общей сумме не более 100 базовых величин по одному валютному договору. При этом участникам данных правоотношений также необходимо учитывать законодательство страны, где будет проводиться валютная операция. Ранее данный вопрос не был урегулирован в белорусском законодательстве.

Инструкция содержит четкий перечень банковских операций в иностранной валюте, при проведении которых банки имеют право взимать с резидентов вознаграждение (плату) в иностранной валюте.

С учетом статьи 14 Банковского кодекса Республики Беларусь к таким операциям отнесены операции, связанные с предоставлением кредитов; осуществлением расчетного и (или) кассового обслуживания, в том числе безналичных расчетов, физических и (или) юридических лиц, банков-корреспондентов; валютно-обменными операциями, совершаемыми на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"; выдачей банковских гарантий в иностранной валюте; доверительным управлением фондом банковского управления; доверительным управлением денежными средствами; финансированием под уступку денежного требования (факторингом) в иностранной валюте.

Инструкцией также определено, что в иностранной валюте может быть выражена стоимость услуг по тем банковским операциям, проведение которых разрешено в иностранной валюте.

В целях реализации положений статьи 19 Закона о валютном регулировании в Инструкции установлен порядок определения юридическим лицом – резидентом срока репатриации по валютным договорам, предусматривающим экспорт, импорт, в случае исполнения им обязательств по таким договорам до исполнения обязательств нерезидентом.

Так, по валютному договору, предусматривающему экспорт, срок репатриации определяется путем прибавления к предусмотренному условиями валютного договора сроку исполнения обязательств нерезидентом по оплате товаров, работ, услуг и т. д. периода, необходимого для осуществления банками, иностранными банками платежа и перевода денежных средств.

По валютному договору, предусматривающему импорт, – путем прибавления к предусмотренному условиями валютного договора сроку исполнения обязательств нерезидентом по возврату внесенной резидентом предварительной оплаты периода, необходимого для осуществления банками, иностранными банками платежа и перевода денежных средств.

При этом период, необходимый для осуществления банками, иностранными банками платежа и перевода денежных средств, не должен превышать 30 календарных дней, за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций.

Также в Инструкции закреплено, что считается датой исполнения резидентом обязанности по репатриации денежных средств, определенной пунктом 1 статьи 19 Закона о валютном регулировании. В соответствии с Инструкцией это дата зачисления белорусских рублей и (или) иностранной валюты на открытый в банке счет юридического лица – резидента в определенный им срок репатриации.

В рамках совершенствования валютного законодательства в Инструкции определены подходы к порядку представления резидентами и нерезидентами в банк документов и иной информации при проведении валютных операций.

Так, юридические и физические лица – резиденты при проведении валютных операций представляют в банк валютный договор либо иной документ, являющийся основанием для проведения валютной операции. Вместе с тем в целях снижения административной нагрузки на граждан и юридических лиц оптимизирован перечень случаев, когда представление резидентами в банк документов и иной информации при проведении валютных операций не требуется.

В частности, резиденты (юридические и физические лица) не обязаны будут представлять в банк документы при проведении ими валютных операций по валютному договору, зарегистрированному в соответствии с Инструкцией о регистрации резидентами валютных договоров, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37, в случае прикрепления ими документов на веб-портале для регистрации валютных договоров. Не требуется также представление в банк документов при перечислении резидентами иностранной валюты со счетов, открытых в иностранном банке, на свои счета, открытые в белорусском банке, со счетов, открытых в белорусском банке, на свои счета, открытые в иностранном банке, а также по своим счетам, открытым в банках Республики Беларусь.

Кроме того, в Инструкции определено, что юридические лица – резиденты не представляют в банк документы при поступлении им процентов в иностранной валюте, начисленных банком по счетам, вкладам (депозитам) в иностранной валюте, а также белорусских рублей от физических лиц – нерезидентов за переданные им товары, работы, услуги и т. д. по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством. Не будут представляться документы при использовании корпоративной банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством, а также при внесении на счет и снятии со счета командировочных в наличной иностранной валюте.

Законом о валютном регулировании разрешены платежи и переводы в иностранной валюте, проводимые в безналичной форме физическим лицом в пользу иных физических лиц, являющихся его близкими родственниками. В этой связи в целях упрощения порядка проведения платежа Инструкцией определено, что при проведении физическим лицом платежей в пользу близкого родственника документы, подтверждающие родство, в банк не представляются, а в платежной инструкции указывается фраза "Перевод в пользу близкого родственника".

Не требуется также представление в банк документов при поступлении денежных средств физическому лицу – резиденту; при использовании физическим лицом – резидентом личной банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством; при внесении физическим лицом – резидентом наличной иностранной валюты на счет иного физического лица, а также по платежам и переводам, проводимым физическим лицом – резидентом в безналичной форме, в пользу иных физических лиц, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством.

Нерезиденты (физические и юридические лица) также, если иное не установлено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, не представляют в банк документы при проведении ими валютных операций, за исключением документа, удостоверяющего личность, при осуществлении физическим лицом – нерезидентом перевода денежных средств без открытия счета.

Инструкцией установлены требования к содержанию и оформлению представляемых резидентами и нерезидентами в банк документов и иной информации, подтверждающих соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, а также определены сроки их представления.

В соответствии с Инструкцией банки на основании представленных резидентами и нерезидентами документов и иной информации в рамках взаимодействия с Национальным банком для целей мониторинга валютных операций определяют соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства.

При этом банком проверяется: правомерность проведения расчетов в иностранной валюте; правомерность внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) резидентов и нерезидентов; соответствие представленных документов и иной информации, а также содержания представленной информации требованиям валютного законодательства; соблюдение резидентами требований о регистрации валютного договора.