ЕС ищет альтернативу белорусскому импорту до введения санкций

ЕС перед введением санкций против режима Лукашенко ищет альтернативу белорусскому импорту, чтобы ограничить негативное влияние на европейский бизнес.

Об этом сказал Давид Стулик, бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине, а сейчас - старший аналитик чешского центра "Европейские ценности", передает "Европейская правда".

По его словам, Беларусь ожидают таргетированные санкции, которые коснутся экономических интересов Александра Лукашенко, его ближайшего окружения и "кошельков" этого режима.

"Однако здесь нужно понимать, что результат этого процесса - внедрение таких экономических санкций - не произойдет быстро. Зная, как работает ЕС, можно утверждать, что сейчас началась работа по просчету различных вариантов: какое влияние различные санкции будут иметь на этот режим, как они ударят по европейскому бизнесу. Все это надо хорошо подсчитать", - отметил Стулик.

"Например, сейчас много говорится о необходимости санкций против "Беларуськалия". Однако производимые им удобрения покупают многие европейские страны. А это значит, что до введения санкций мы должны просчитать, откуда мы будем брать эти удобрения", - добавил он.

По мнению эксперта, европейские руководители выберут именно такие санкции, которые, с одной стороны, будут вызывать наибольшие убытки для режима Лукашенко, а с другой - будут максимально безопасными для европейского бизнеса.

Кроме того, эффективность этих санкций будет зависеть от готовности ЕС наказывать и Россию, без помощи которой режим Лукашенко уже давно бы пал.

"А соответственно, надо наказывать не только исполнителя, но и того, кто стоит за ним - то есть Россию", - заявил Стулик.