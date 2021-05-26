Последнее обновление: 26.05.2021 14:52

Головченко «обвалил» фондовые индексы Европы и курс евро

Премьер Беларуси допустил сегодня заявление, которое могло бы спровоцировать обвал европейских биржевых индексов и курс евро к мировым валютам на глобусе Беларуси, но в реальном мире спровоцируют лишь очередную порцию унизительного смеха в адрес страны в центре Европы с большим количеством чванливых агрочиновников.

Беларусь может в ответ на действия Запада запретить импорт и ограничить транзит товаров, заявил сегодня премьер, которому тоже дали слово в парламенте.

"Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - сказал Головченко, которого цитирует «СБ. Беларусь сегодня».

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