Сколько можно заработать в месяц в Минске на сервисе Кабанчик?

Несколько сотен заказов в день со средним чеком больше 300 рублей. Возможность работать с удобным для себя графиком и «без начальников». Сотрудничество с проверенными прямыми заказчиками и возможности для заработка в сотнях профессиональных направлений.

Какие исполнители востребованы на сервисе?

На Kabanchik много возможностей для работы и временной подработки может заинтересовать представителей рабочих профессий. Заказчикам нужны помощники:

домашние мастера;

сантехники и электрики;

специалисты по квартирному ремонту;

маляры;

мастера по ремонту техники.

Для них всегда есть работа, а в теплое время года иногда спрос превышает предложение. Уровень заработка зависит непосредственно от задачи, объема работ, срочности и других условий. Также влияет то, сколько времени исполнитель готов посвятить работе: пару часов в неделю или по несколько часов в день.

В любом случае при желании можно зарабатывать достаточно. Так, средний доход специалиста в категории «Домашний мастер» — 1 600 белорусских рублей в месяц. Для сравнения: весной 2021 года номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила 1384,7 белорусских рублей.

Отдельно стоит упомянуть высокий спрос на услуги курьерской доставки. В больших городах интерес заказчиков к исполнителям стабильно высокий, но он еще больше растет в периоды непогоды, а также при ограничениях, связанных с Covid-19. Средняя стоимость доставки — 4-6 рублей. Курьер может сам выбирать количество доставок, которое способен осуществить за день, а также удобный временной промежуток и районы работы.

Клининговые услуги — еще одна востребованная категория на сайте. Жители крупных городов предпочитают экономить время и отказываются от рутинных дел. Умение профессионально наводить чистоту может принести в среднем 1200 белорусских рублей в месяц.

Работа онлайн

Растущий рыночный спрос на удаленных специалистов заметен и на сервисе. Так, увеличилось количество заданий для представителей популярных интернет-специальностей: SEO-оптимизаторов, копирайтеров, разработчиков сайтов, программистов, дизайнеров и других. Работать онлайн могут также репетиторы, юристы и другие специалисты, услуги которых можно предоставлять удаленно.

Заказчики предлагают среднерыночные цены на услуги. Так, средний доход разработчика сайтов составляет около 2000 белорусских рублей в месяц. Средняя стоимость услуг веб-разработчика — 200, дизайнера — 120 белорусских рублей.

На сервисе можно работать официально, зарегистрировавшись и уплачивая необходимые государственные сборы. Так что у представителей закона нет вопросов к такой подработке. Обладатели востребованных специальности и просто люди со свободным временем и желанием работать могут достойно зарабатывать и значительно улучшить качество своей жизни.