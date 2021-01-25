ООН: В 2020 году из-за пандемии в мире было потеряно 8,8% рабочего времени

Около 8,8% рабочего времени было потеряно в 2020 году в мире из-за пандемии коронавируса, что равнозначно сокращению 255 млн рабочих мест.

Это, примерно, в четыре раза превышает потери, понесенные в результате глобального финансового кризиса в 2009 году, говорится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), передает ТАСС.

В результате сложившейся на рынке труда в минувшем году ситуации совокупные трудовые доходы в мире снизились на 8,3%, или на 3,7 трлн долларов, что составляет 4,4% мирового ВВП.

Согласно докладу, экономические последствия пандемии в целом больше затронули женщин, чем мужчин. В первом случае было потеряно 5% рабочих мест, во втором - 3,9%. «Молодые работники также особенно сильно пострадали», - отмечают в МОТ. Безработица в возрастной группе от 15 до 24 лет составила 8,7%, что в два с лишним раза превышает средние показатели для взрослого населения (3,7%).

Больше всего пандемия сказалась на гостиничном секторе и услугах в сфере питания, где занятость сократилась в среднем более чем на 20%. В то же время рост занятости был отмечен во втором и третьем кварталах 2020 года в секторе информационных и коммуникационных технологий, а также в финансовой сфере и страховании.

Согласно пессимистичному сценарию развития ситуации на рынке труда, в 2021 году количество рабочих часов в мире может сократиться на 4,6% по сравнению с четвертым кварталом 2019 году. Оптимистичный вариант предполагает их уменьшение на 1,3%, а «базовый сценарий» - на 3%. Как пояснили в МОТ, пессимистичный сценарий станет реальностью при «слабом прогрессе в вакцинации» от коронавируса в мире. При этом «при всех сценариях Америка, Европа и Центральная Азия столкнутся примерно с два раза большими потерями рабочих часов по сравнению с другими регионами».