Байден подготовил план по увеличению налогов для супербогатых

Президент США Джо Байден в своем первом обращении к обеим палатам конгресса, которое должно пройти вечером 28 апреля, представит экономические инициативы, касающиеся налогообложения и социальной сферы.

Как пишет The Wall Street Journal, прежде всего речь идет о повышении максимального размера ставки налога на доход для богатых (для домохозяйств, имеющих доход более 1 млн долларов в год) — c 37% до 39,6%. Кроме того, администрация предлагает повысить верхний предел ставки на доход с капитала почти в два раза, с 20% до 39,6%. Ожидается, что эти меры принесут бюджету около 1,5 трлн долларов в течение десяти лет.

Должен измениться и порядок налогообложения прироста капитала в случае смерти владельца активов. Если цена активов выросла при предыдущем владельце, они будут облагаться налогом, который сейчас наследники не платят.

Среди тех, по кому может ударить налоговая реформа, также управляющие в сфере прямых инвестиций. Традиционно их доход складывается из зарплаты и доли от прироста стоимости активов, которыми они управляют. Последняя статья дохода, которая иногда составляет миллионы долларов, сейчас облагается по ставке налога на прирост капитала — сейчас она значительно ниже, чем ставка подоходного налога.

Американский президент также представит план помощи американским семьям, сообщает WSJ. Его объем оценивается в 1,8 трлн долларов, из которых 1 трлн — дополнительные расходы, 800 млрд — налоговые льготы. В частности, около 400 млрд долларов должно быть потрачено на пособия на детей в форме налоговых вычетов или прямой помощи, пишет Politico. Также планируется, что к 2031 году каждый работник в США сможет воспользоваться оплачиваемым отпуском на медицинские нужды или на уход за ребенком, причем ему будет возмещено как минимум две трети от его заработной платы. Еще 200 млрд долларов пойдет на повышение доступности дошкольного образования.

План Байдена по помощи семьям — уже третья по счету масштабная инициатива за период его президентства. Ранее 46-й президент США одобрил пакет помощи американской экономике на сумму 1,9 трлн долларов. Кроме того, он продвигает программу инфраструктурных инвестиций в таких областях, как широкополосный Интернет, мосты и дороги, на сумму 2,3 трлн.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19 дефицит бюджета США составил 3,1 трлн долларов, что в три раза больше, чем в 2019 году, когда этот показатель был равен 984 млрд. Последний раз США имели профицит бюджета в 2001 году.

Самые горячие споры должны развернуться вокруг источников финансирования программы Байдена. По оценке Белого дома, налоговые меры затронут абсолютное меньшинство американцев — около 0,3% домохозяйств. Однако даже этого будет достаточно, чтобы изменить инвестиционное поведение богатых семей и оказать влияние на оценку акций и поведение компаний, говорит главный экономист по США и Азии компании Berenberg Capital Markets Мики Леви.

Противники повышения налогов на прирост капитала из республиканской части конгресса указывают на то, что эта мера приведет к стимулированию сбережений, снижению инвестиций и в конечном счете — к росту безработицы.