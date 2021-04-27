В Беларуси определены уполномоченные на предоставление экспортных кредитов банки

Правительство Беларуси постановлением № 249 от 23 апреля 2021 года определило перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов.
Согласно документу, в перечень включено 16 банков:
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
ОАО «Белагропромбанк»;
ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
ОАО «Банк Дабрабыт»;
ОАО «Паритетбанк»;
ОАО «БПС-Сбербанк»4
ОАО «Белгазпромбанк»;
ОАО «Белвнешэкономбанк»;
ЗАО «Альфа-Банк»;
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
ЗАО «Минский транзитный банк»;
ОАО «Технобанк»;
ОАО «Белорусский народный банк»;
ЗАО «БСБ Банк»;
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»;
ЗАО «Банк «Решение».
Постановление вступает в силу с 7 мая 2021 г.