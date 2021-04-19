В Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге 19-22 апреля будет проходить весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По повестке дня сессии, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как председатель правительства председательствующей в Комитете министров Совета Европы страны.

Среди других политиков непосредственно в Страсбурге перед Ассамблеей выступят президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год.

Ассамблея также проведет церемонию вручения правозащитной премии им. Вацлава Гавела.

Среди актуальных вопросов повестки дня на сессию вынесены и срочные дебаты об аресте в январе 2021 года российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Эти дебаты предполагают принятие резолюций.

При условии включения в повестку дня, ПАСЕ планирует обсудить следующие вопросы: «COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия», а также «Армянские пленные и другие узники войны».

Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о «российской угрозе стремлению мира в Европе».

Основная повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; а также европейской политики относительно диаспор.

В связи с карантинными ограничениями весенняя сессия будет проходить в гибридном формате. То есть делегаты могут физически работать в Страсбурге, или голосовать дистанционно.