Польша выдворяет трех российских дипломатов

Польша объявила трех российских дипломатов персонами non grata.

В этой связи в МИД РП в четверг вызвали посла РФ в Польше, сообщает Укринформ со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

"Послу вручена дипломатическая нота, в которой есть информация о признании персонами non grata трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве. Основанием для такого решения было нарушение этими лицами условий дипломатического статуса и совершение действий в ущерб Польше", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Польша полностью солидаризируется с решениями, принятыми США 15 апреля, касающимися политики в отношении России.

В МИД РП отметили, что совместные и согласованные союзнические решение являются "наиболее подходящей реакцией на неприязненные действия России".

Как сообщалось, президент США Джо Байден 15 апреля формально сообщил Конгрессу о введении в стране чрезвычайного положения в связи со злонамеренной деятельностью российского правительства. Глава Белого дома также издал указ о введении новых санкций, других ограничений, в том числе выдворении российских дипломатов, из-за действий правительства и разведывательных служб РФ против интересов и суверенитета США.