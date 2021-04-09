ЕС выделит дополнительные 121,5 млн евро на борьбу с пандемией

Совет ЕС 9 апреля утвердил дополнительное финансирование из бюджета ЕС в размере 121,5 миллиона евро для удовлетворения насущных потребностей блока, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Эти средства будут выделены, в частности, на подготовку так называемых "паспортов вакцинации" - цифровых зеленых сертификатов, которые призваны облегчить свободное передвижение во время пандемии COVID-19; укрепление потенциала государств-членов по выявлению и мониторингу новых вариантов вируса SARS-CoV-2; разработку новых анализов полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией для каждого нового варианта вируса; мониторинг коронавируса и его разновидностей в сточных водах и тому подобное.

Средства будут взяты из финансового инструмента ЕС Резерв солидарности и чрезвычайной помощи, который предназначен для помощи государствам-членам и третьим странам в чрезвычайных ситуациях. Они будут направлены в Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Европейский парламент обсудит эту финансовую поддержку на следующей неделе, чтобы утвердить ее на пленарном заседании в конце апреля.