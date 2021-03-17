Последнее обновление: 17.03.2021 13:08

В Беларуси задержан Юрий Чиж

Белорусские силовики в понедельник вечером задержали некогда близкого к Лукашенко бизнесмена Юрия Чижа.

Как сообщает nn.by на собственные источники, накануне задержания Чиж провел несколько дней в Москве и был арестован сразу по возвращении.

Одновременно были задержаны руководители нескольких компаний, которые остались у Чижа после разгрома его бизнес-империи.

Претензии у силовиков возникли к менеджменту «КварцМелПрома» - предприятия в Малорицком районе, обеспечивающего мелом Березовский завод строительных материалов (также принадлежит Чижу). Также предположительно задержали кого-то из руководителей «Данпрода» - предприятия в Воложинском районе, которое производит свинину.

Также, силовики наведались в «НефтеХимТрейдинг», одну из последних компаний Чижа, которая продолжала успешно работать. Компанию из 11 АЭС, три из которых находятся в Минске, месяц назад лишили лицензии на торговлю топливом.



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