Спрос на офисы в Минске со стороны IT-компаний упал в 15 раз

Пандемия коронавируса и особая политическая ситуация, сложившаяся в синеокой после украденных президентских выборов, привели к тому, что спрос на офисные помещения в Минске со стороны IT-компаний упал в 15 раз.

На конец февраля 2020 года спрос на офисные помещения, по оценкам компании Colliers, доходил до 120 тыс. кв. метров, из которых около 70% или около 85 тыс. кв.м приходилось на IT-компании.

На конец февраля 2021 года спрос на офисы со стороны айтишников упал до 4-5 тысяч кв. метров. При этом, IT-компании продолжают отказываться от офисных помещений.

В Colliers отметили, что отказов от офисов могло быть и больше, но после первой волны пандемии все рассчитывали на скорый возврат персонала в офисы и не до конца понимали эффективности «удалёнки». Со второй волной пандемии уже выросло число тех арендаторов, которые пришли к выводу, что офисы в прежнем объёме не нужны. Так что, вероятно, процесс оптимизации офисов ещё впереди. За полгода ставки аренды снизились на 20-30%.