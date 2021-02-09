Лукашенко требует «самые продвинутые» офисы вместо цехов Горизонта

Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".

«Допустим, район площади Якуба Коласа - эти объекты. Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить", - сказал Лукашенко, принимая с докладом главу Мингорисполкома Владимира Кухарева.

По его словам, бывшие производственные помещения завода «Горзионт» и в районе площади Якуба Коласа надо осовременить и привести в порядок.

"…там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые. И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет», - потребовал пенсионер.