В мире число заражений коронавирусом превысило 109,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 109676360 (+288945 за сутки) по данным Worldometer на 7:19 16 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2418768 (+7323) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22889999 (-2463890) человек, из них 97715 (-780) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 84215251 (+2744622) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28317703 (+52785) случаями заражения, Индия – 10925311 (+9139), Бразилия – 9866710 (+32197), Россия – 4086090 (+14207) и Великобритания – 4047843 (+9765). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 52785, Бразилия – 32197, Россия – 14207, Испания – 11942, Великобритания – 9765. Беларусь (1100) – на 39 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 498203, Бразилия – 239895, Мексика – 174207, Индия – 155840 и Великобритания – 117396. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 954, Бразилия – 601, Мексика – 436, Франция – 412, Россия – 394. Беларусь – на 66 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 269787 случаев заражения коронавирусом и 1858 смертей.