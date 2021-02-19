В мире число заражений коронавирусом превысило 110,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 110834207 (+404135 за сутки) по данным Worldometer на 6:28 19 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2452511 (+11583) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22606463 (-58406) человека, из них 95524 (-501) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 85773412 (+449930) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28523524 (+68924) случаями заражения, Индия – 10962189 (+12643), Бразилия – 10030626 (+51350), Россия – 4125598 (+13447) и Великобритания – 4083242 (+12057). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 68924, Бразилия – 51350, Франция – 22501, Испания – 14515, Италия – 13762. Беларусь (1386) – на 42 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 505309, Бразилия – 243610, Мексика – 177061, Индия – 156123 и Великобритания – 119387. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2761, Бразилия – 1432, Мексика – 1075, Россия – 480, Германия – 473. Беларусь – на 71 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 273659 случаев заражения коронавирусом и 1885 смертей.