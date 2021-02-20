В мире число заражений коронавирусом превысило 111,245 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 111245517 (+411310 за сутки) по данным Worldometer на 6:58 20 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2463614 (+11103) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22629437 (+22974) человек, из них 94879 (-645) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 86121146 (+347734) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28603813 (+78640) случаями заражения, Индия – 10976776 (+14587), Бразилия – 10081693 (+51067), Россия – 4139031 (+13433) и Великобритания – 4095269 (+12027). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 78640, Бразилия – 51067, Франция – 24116, Италия – 15479, Индия – 14587. Беларусь (1663) – на 37 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 507746, Бразилия – 244955, Мексика – 178108, Индия – 156240 и Великобритания – 119920. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2428, Бразилия – 1345, Мексика – 1047, Германия – 571, Великобритания – 533. Беларусь – на 66 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 275322 случая заражения коронавирусом и 1894 смерти.