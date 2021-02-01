Польша выступила за ограничение на экспорт вакцин от коронавируса за пределы ЕС

Власти Польши решительно выступают против экспорта вакцин от коронавируса за пределы Европейского союза.

Об этом заявил в понедельник в утренней программе Польского радио пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает УНН.

“Мы знаем, что многие страны Евросоюза мобилизовали Европейскую комиссию, чтобы она ввела ограничение возможности экспорта вакцины с территории ЕС”, — сказал он.

“Если окажется, что отдельные фирмы не выполняют контрактов с Европейским союзом, имея возможности для реализации этих контрактов, и одновременно экспортируют вакцины за пределы Евросоюза, то мы приходим к абсурдной ситуации”, — добавил Мюллер.

Он напомнил, что во время эпидемии весной многие страны, в том числе Польша, вводили ограничения, например, в области экспорта масок. “Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации, и в этом случае, как мы считаем, такие механизмы должны быть использованы”, — указал Мюллер.

Процесс вакцинации начался в Польше 27 декабря 2020 года. За месяц в страну поступило более 1,2 млн доз вакцины американских производителей Pfizer и Moderna. В последние дни темпы поставок значительно снизились.