Польша вакцинировала 150 тысяч детей от коронавируса

Министерство здоровья Польши сообщило, что до 28 декабря в стране от коронавируса были вакцинированы 150 тысяч детей в возрасте от 5 до 11 лет, а всего на прививку записано 270 тысяч.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рolskier Radio.

Представитель министерства Войцех Андрусевич рассказал, что в период рождественских праздников темп вакцинации несколько замедлился.

"Очень позитивная информация о неуклонном росте числа детей, которые вакцинируются. К сожалению, праздничные выходные были таким временем, когда делалось меньше прививок. Это логично. На данный момент мы имеем 150 тысяч вакцинированных детей, 270 тысяч до сих пор было записано. Дозы вакцин все время из Агентства стратегических резервов в пункты вакцинации поступают".

Представитель Министерства здоровья также сообщил, что возросло количество людей, записанных на тесты. За последнее время таких людей стало на 110 тысяч больше. Обязательное тестирование тех, кто живет в одной квартире с больными COVID-19, было введено с середины декабря.

Польша с 16 декабря начала вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Вакцинация проводится Comirnaty (Pfizer-BioNTech) в педиатрической дозе, скорректированной по возрасту.

Направления на вакцинацию детям 5-11 лет выдаются системой автоматически с 12 декабря, с момента, когда ребенку исполняется 5 лет.

В Беларуси вакцинация детей в возрасте 12-17 лет стартовала 27 декабря. По состоянию на вечер 28 декабря прививку сделали только 130 подростков, сообщил Минздрав РБ.

В целом, в Беларуси более 4 728 000 человек получили одну дозу вакцины, около 3 608 000 человек прошли полный курс вакцинации.