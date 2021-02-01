Последнее обновление: 01.02.2021 10:23

В Вене прошли массовые протесты против карантинных мер

В Вене в воскресенье, 31 января, около пяти тысяч человек вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Акция состоялась несмотря на запрет на любые массовые мероприятия, введенный полицией в выходные дни по причине того, что большинство участников предыдущих "антикарантинных" протестов намеренно не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию, передает DW.

Многие демонстранты отказались от соблюдения санитарных предписаний и на этот раз. Сообщается, что среди вышедших на улицы граждан были сторонники неонацистских движений и лица, намеренно устраивающие беспорядки. После того, как собравшиеся отказались расходиться и вместо этого направились маршем в сторону австрийского парламента, полиция начала проводить задержания.

Выйти на демонстрацию 31 января жителей Вены призвала праворадикальная "Австрийская партия свободы" - после того как власти отказали ей в праве провести в субботу, 30 января, протест против запрета на массовые мероприятия. Свое решение отказать в проведении акции полиция мотивировала опасностью распространения коронавируса.

Сегодня в Австрии действуют строгие карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В стране закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов. Несмотря на эти меры, 31 января Минздрав сообщил о 1190 случаях заражения вирусом SARS-CoV-2 за последние сутки.



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