Последнее обновление: 28.01.2021 14:44

В Минспорта заметили деградацию белорусского футбола

Футбол в Беларуси деградирует и нуждается в серьезном реформировании, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на коллегии ведомства и Белорусской федерации футбола.

"Наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании. Необходимо разработать концепцию развития футбола в Беларуси, совместными усилиями, опираясь на эффективный опыт передовых стран и учитывая наши национальные особенности. Наш белорусский футбол деградирует. Необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса", - заявил Ковальчук, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

На выработку пошаговой инструкции выхода из кризиса отведен месяц.

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