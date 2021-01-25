Средняя зарплата в Беларуси в декабре подскочила сразу 13,39%

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2020 года традиционно взлетела на 13,39% по сравнению с ноябрем и составила 1474,6 рубля

В ноябре средняя заработная плата составляла 1300,5 рубля, сообщил Белстат.

Рост зарплат обусловлен выплатами премий, бонусов, 13-х зарплат и прочими предновогодними плюшками.

Реальная заработная плата в январе -декабре 2020 года выросла на 8,2% (за январь-ноябрь – 8,0%).

В декабре топовые зарплаты зафиксированы у работников таких сфер как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 6270,3 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 4426 рублей, деятельность воздушного транспорта - 2448,2 рубля,

Меньше всех платят работникам парикмахерских и салонов красоты - 672,3 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 842,7 рубля, работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры – 793,3 рубля.

В декабре средняя зарплата в Минске составила 2151,2 рубля.