Последнее обновление: 22.12.2020 12:33

В Беларуси минимальная зарплата повышается в рублях, снижается в долларах

Белорусские власти приняли решение о повышении с 1 января 2021 года месячной минимальной заработной.

Согласно постановлению Совмина №740 от 21 декабря 2020 года минималка повышается на 6,666% с 375 рублей до 400 рублей.

Предыдущая минимальная зарплата в 375 рублей была установлена исходя из среднегодового курса 2,2447 рубля за доллар (использовался при расчете бюджета на 2020 год) и в долларовом эквиваленте составила $167,06.

Новое значение минималки в 400 рублей утверждено при прогнозируемом на 2021 год среднегодовом курсе 2,5678 рубля за доллар. При таком курсе новая минималка составит $155,77.

Кстати, курс, который был доведен госпредприятиям как среднегодовой курс на 2021 года для расчета инвестиций, составляет 2,6403 рубля за доллар.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование