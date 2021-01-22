В мире число заражений коронавирусом превысило 98,1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 98102397 (+792505 за сутки) по данным Worldometer на 9:59 22 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2100667 (+14341) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25497923 (+122973) человека, из них 111311 (-944) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 70503807 (+652191) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 25196086 (+193758) случаями заражения, Индия – 10626200 (+14481), Бразилия – 8699814 (+59946), Россия – 3655839 (+21887) и Великобритания – 3543646 (+37892). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 193758, Бразилия – 59946, Испания – 44357, Великобритания – 37892, Франция – 22848. Беларусь (1804) – на 41 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 420285, Бразилия – 214228, Индия – 153067, Мексика – 144371 и Великобритания – 94580. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4363, Мексика – 1820, Бразилия – 1335, Великобритания – 1290, Германия – 855. Беларусь – на 77 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 232298 случаев заражения коронавирусом и 1619 смертей.