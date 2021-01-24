В мире число заражений коронавирусом превысило 99,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 99338137 (+536097 за сутки) по данным Worldometer на 10:12 24 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2130626 (+12958) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25810236 (+134642) человек, из них 110645 (-540) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 71396886 (+388080) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 25566789 (+172913) случаями заражения, Индия – 10655435 (+14891), Бразилия – 8816254 (+61121), Россия – 3698273 (+20921) и Великобритания – 3617459 (+33552). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 172913, Бразилия – 61121, Великобритания – 33552, Франция – 23924, Мексика – 21007. Беларусь (1748) – на 37 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 427635, Бразилия – 216475, Индия – 153376, Мексика – 147614 и Великобритания – 97329. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3427, Мексика – 1440, Великобритания – 1348, Бразилия – 1176, Россия – 559. Беларусь – на 62 (+16) месте.

В Беларуси официально подтверждены 235859 случаев заражения коронавирусом и 1639 смертей.