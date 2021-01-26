В мире число заражений коронавирусом превысило 100,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 100286772 (+504094 за сутки) по данным Worldometer на 8:30 26 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2149496 (+10282) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25821802 (-43909) человека, из них 110255 (-223) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 72313625 (+537078) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 25861597 (+152244) случаями заражения, Индия – 10677710 (+9036), Бразилия – 8872964 (+28364), Россия – 3738690 (+19290) и Великобритания – 3669658 (+22195). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 152244, Испания – 38682, Бразилия – 28364, Великобритания – 22195, Россия – 19290. Беларусь (1024) – на 41 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 431392, Бразилия – 217712, Индия – 153624, Мексика – 149614 и Великобритания – 98531. Беларусь – на 77 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1897, Бразилия – 631, Германия – 625, Великобритания – 592, Мексика – 530. Беларусь – на 69 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 238635 случаев заражения коронавирусом и 1658 смертей.